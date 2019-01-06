В украинском Мариуполе, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, произошел взрыв гранаты в одной из квартир жилого дома. В результате взрыва, по предварительной информации, погибли два человека.

В украинском Мариуполе, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, произошел взрыв гранаты в одной из квартир жилого дома. В результате взрыва, по предварительной информации, погибли два человека.По данным одного из местных сайтов, взрыв произошел около 22:00 (23:00 по московскому времени) в квартире на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе города. По словам очевидцев, взрыв было слышен издалека, а один из погибших перед этим звал на помощь из окна.На месте ЧП работают взрывотехники, полиция и военные, передает РИА Новости. Обстоятельства происшествия уточняются.