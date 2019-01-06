Американские власти потребовали от Турции отказаться от приобретения российских систем С-400, заказ на которые Анкара уже сделала. В обмен на этом США согласится продать Турции свои зенитные ракетные комплексы Patriot.

Американские власти потребовали от Турции отказаться от приобретения российских систем С-400, заказ на которые Анкара уже сделала. В обмен на этом США согласится продать Турции свои зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщает Интерфакс.Требования отказаться от покупки российских С-400 прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции в Анкаре.По данным турецких журналистов, это условие оказалось неожиданностью для Анкары. Более того, соглашение о покупке С-400 оказалось для турецкой стороны значительно дешевле, чем предложения Вашингтона по поводу Patriot.Турецкие СМИ утверждают, что американцы стараются отчаянно воспрепятствовать военной сделке между Россией и Турцией.В декабре 2018 года стало известно, что власти США одобрили продажу Турции ракетных комплексов Patriot на 3,5 миллиарда долларов.Турция дважды отклоняла это предложение сначала в пользу китайских комплексов, а затем — в пользу С-400.