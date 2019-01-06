Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».

Всеми любимый дедушка Мороз и его внучка, совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 по городу Владимиру и представителем службы социальной защиты населения, посетили детишек из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Мальчишки и девчонки разного возраста встретили Дедушку Мороза и Снегурочку с искренней радостью. Дети читали стихи около елочки, пели песни, которые подготовили специально к новогоднему празднику, демонстрировали свои таланты. Полицейские, в свою очередь, поздравили ребят и их родителей с новым годом и вручили сладкие подарки.Сотрудники кадровой службы УМВД России по городу Владимиру, в рамках благотворительной акции, посетили подшефный детский дом имени Карла Либкнехта. Детишки очень обрадовались, когда увидели, что к ним в гости пришли не только сказочные персонажи, но и настоящие полицейские. Ребята с удовольствием читали стихи, вместе с сотрудниками полиции пели песни, водили хороводы вокруг елочки. В заключение встречи мальчишки и девчонки получили долгожданные сладкие подарки.Визиты Полицейского Деда Мороза к детям Владимирской области продолжатся.