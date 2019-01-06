Скамейки в цирке стали ломаться и складываться, когда на них сидели зрители

Скамейки в цирке стали ломаться и складываться, когда на них сидели зрителиСкладные скамейки сломались в цирке, который сейчас дает представление во Владимире, сообщает издание со ссылкой на одну из посетительниц цирка.В сообщении говорится, что инцидент произошел, когда женщина с внучкой подходила к своему месту. В это время некоторые зрители уже сидели на скамейках, и вдруг раздался грохот.«Никто даже не понял сначала, что случилось, — цитирует издания слова посетительницы цирка. — Скамейки стали ломаться, трещать и складываться сами по себе. Кто-то упал, люди кричали от страха».Скамейки сломались перед началом представления, когда в цирке было еще не много людей. Серьезных травм никто не получил. О причинах случившегося не сообщается.