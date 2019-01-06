В центре Парижа вновь вспыхнули беспорядки. Французские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как полиция газом разгоняет демонстрантов в районе пешеходного моста через Сену.

В центре Парижа вновь вспыхнули беспорядки. Во время очередной акции протеста "желтых жилетов" несколько десятков человек перегородили движение транспорта рядом с мэрией. Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов. На одном из проспектов сотрудники правопорядка и протестующие фактически сыграли в футбол гранатами с едким веществом.Французские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как полиция газом разгоняет демонстрантов в районе пешеходного моста через Сену. Мост Леопольда Седара Сенгора связывает музей Орсе на левом берегу Сены и сады Тюильри на правом.Полиция также продолжает разгонять манифестантов возле музея, недалеко от которого расположено Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции), сообщает ТАСС.Движение "желтых жилетов" возникло во Франции осенью прошлого года в качестве протеста на рост налогов и цен на бензин. Однако часть демонстрантов радикализируются: недовольство протестующих вызывает управление страной в целом, которое они считают неэффективным. Акции протеста часто сопровождаются стычками с полицией и поджогами автомобилей и магазинов. Демонстрации проходят не только в Париже, но и в других французских городах, в том числе Руане и Марселе.