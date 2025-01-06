В музее-заповеднике «Александровская слобода» практически под бой курантов подвели итоги года.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» практически под бой курантов подвели итоги года. 2024-й музей начал с новым руководителем М.К. Рыбаковой и провел его очень насыщенно.Эффектным стало участие в выставке-форуме «Россия». В апреле музейщики на стенде Владимирской области представляли культурно-туристический потенциал Александровского района, сделав акцент на средневековую («столичную») историю Слободы: богато наряженный и по-современному брутальный царь Иван Грозный зычно зазывал посетителей в «Челобитный приказ» подать дьяку прошения государю на традиционные беды – дороги, самоуправство чиновников да жалованье мизерное. От желающих не было отбоя.А месяцем позже там же, но уже в павильоне «Наша культура» музейщики приняли участие в первом дне Всероссийского Свадебного фестиваля. По приглашению Министерства культуры «слободчане» с успехом провели на сценической площадке форума «Выбор царской невесты» - интерактивную костюмированную реконструкцию с участием посетителей. Театрализованный фрагмент подлинной свадебной церемонии в Александровской слободе внес в программу фестиваля статусный царский шарм в формате веселого действа.В мае же в День славянской письменности и культуры в музее открылась новая постоянная экспозиция «На Печатном дворе», чего не было много лет. Для многих Александровская слобода – опричная столица. Во время научной проработки концепции главной целью стало представить ее как колыбель печатного дела в России, подробно, доступно и интересно продемонстрировав все основные этапы работы над средневековой книгой. Напомним, что на печатном дворе в царской Слободе было выпущено четыре издания: Евангелие, Апостол, Часовник и Псалтирь.24 августа в новом формате прошел и традиционный событийный фестиваль «Иванов день. Грозный-Fest», посвященный дню рождения Ивана Грозного. Ярким аккордом праздника стало зрелищное действо «Иван Грозный и Анастасия. Больше, чем любовь», поддержавшее актуальную тему Года семьи.А еще было проведено много переговоров и подписано много «верительных грамот», которые новый вектор развития музея.В День народного единства между Администрацией Александровского района и музеем-заповедником было заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития креативной экономики в районе и о разработке символики для линейки сувенирной продукции. Тогда же в качестве символа современного Александрова, напоминающего о его средневековом столичном статусе, был представлен образ единорога – официального символа царской власти при Иване Грозном. Продолжением этого стало еще одно соглашение, заключенное между музеем и Сообществом молодых художников, объединившихся для создания уникальной линейки сувенирной продукции, которая отразит историю грозненской столицы.Еще одно соглашение по воплощению проектов в области продвижения креативных (творческих) индустрий подписали с молодым дизайнером из Санкт-Петербурга, создателем бренда «Златозарка» Кристиной Грамотенко. Совсем скоро в сувенирной лавке «Слободы» появится линейка детской одежды по мотивам хранящихся в фондах музея образцов вышивки «александровская гладь».Два других подписанных документа имеют стратегическое значение для продвижения музея. Это соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрий и с Союзом частных музеев и коллекционеров России.Не менее знаковыми стали соглашения о взаимодействии и профессиональном сотрудничестве с коллегами: Национальным музеем Чечни (проект «Грозный в Грозном»), «Художественным музеем «Арт-Донбасс» города Донецка, а также трехстороннее соглашение с Сергиево-Посадским и Переславским музеями-заповедниками (создание нового туристического маршрута «ЦАРСКИМИ ДОРОГАМИ»).Подводя итоги столь богатого на события года, в своем новогоднем поздравлении врио директора музея-заповедника Марина Рыбакова обратилась к коллегам и землякам со словами благодарности: «Наш коллектив искренне радуется тому, что по-хорошему амбициозные планы 105-го года жизни музея осуществились. Это произошло в том числе благодаря жителям нашего региона, которые не оставляли без внимания наши мероприятия, события, программы. Особенно приятно было видеть, как, попадая сюда, люди заряжались любовью и гордостью за то национальное историческое достояние, которое мы храним. Спасибо году, подарившему нам настоящих друзей и партнеров, готовых протянуть руку помощи для решения самых сложных задач. Надеемся, что будет разрастаться круг единомышленников, объединенных идеей создать единое городское пространство и найти уникальный «царский» код города.Хочу пожелать, чтобы год, ознаменованный 80-летием Великой Победы, принес в наши дома еще одну долгожданную победу и все семьи дождались своих героев! Пусть 2025 станет особым годом нашей жизни! Будьте благополучны, здоровы и любимы!».