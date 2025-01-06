Средства планируется направить на завершение строительства поликлиник и установку ФАПов.

Более 21,3 млрд рублей выделят на здравоохранение во Владимирской области в 2025 году. Об этом сообщает правительство региона.Так, средства планируется направить на завершение строительства поликлиник в микрорайоне Коммунар во Владимире и в Лакинске. Кроме того, в сельских районах будут установлены модульные ФАПов. Всего там появится 27 ФАПов и четыре амбулатории.Также продолжат работу программы по привлечению медицинских работников «Земский доктор» и «Земский фельдшер».Напомним,