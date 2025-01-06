Говорим о традиционных блюдах.

Вечер сочельника считается одним из самых строгих постных дней для православных верующих. Как правило, событие отмечают в кругу семьи. Вкушать блюда можно только после появления Вифлеемской звезды на небе. Сочельник отмечают 6 января. О праздничном столе — в материале .В сочельник принято готовить 12 блюд — по количеству апостолов Иисуса Христа. Пост перед Рождеством длится с с 28 ноября по 6 января. После службы в храме можно вкушать только кутью (сладкая каша) или сочиво (блюдо из зерен пшеницы).Традиционный напиток — узвар. Его варят из груш, яблок, вишни, чернослива, изюма, шиповника и клюквы. В напиток не добавляют сахар. Рекомендуется поставить на стол суп, например, постный борщ без мяса. Салат винегрет подходит под правило вареной пищи. В него добавляют картофель, свеклу, морковь, лук, зеленый горошек и квашеную капусту. Можно необычно приготовить картофель — запечь с травами или отварить, а потом примять. Можно подать на стол постные голубцы, главная начинка — грибы. Множество рецептов для поста есть в вегетарианской кухне.Также хозяйки готовят вареники с картофелем или тыквой. Есть и сладкие варианты — с вишней. На десерт также можно запечь печеные яблоки.Подаем на стол овощи в разном формате.В Сочельник православным нельзя ругаться, сквернословить и обманывать, день принято проводить с семьей и нельзя гадать. Уже 7 января дополняем праздничный стол рыбными, мясными и молочными продуктами.Главными атрибутами стола в России на Рождество являются блюда из свинины. Например, зажаренный поросенок, жареное кусками мясо, свиной холодец. Принято подавать гостям гуся с яблоками и разнообразные пироги.