С 1 января выплаты выросли на 1,7 тысяч рублей.

На 7,3% проиндексировали пенсии во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба СФР по региону.Так, с 1 января выплаты выросли на 1,7 тысяч рублей. Таким образом, сейчас средняя сумма пенсии составляет 24,1 тысячу рублей. Пенсии проиндексировали также работающим пенсионерам, выплаты увеличили на 1,58 тысяч рублей.Всего индексацию получили 395,9 тысяч пожилых владимирцев. Более 100 тысяч из них получили средства до 28 декабря. Следующая выплата будет в феврале.Напомним,