В Судогодском районе спасатели тушили частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб, сообщили в МЧС области. Трагедия произошла в поселке имени Воровского на улице Гущина. Тревожный

В Судогодском районе спасатели тушили частный жилой дом. К сожалению, один человек погиб, сообщили в МЧС области. Трагедия произошла в поселке имени Воровского на улице Гущина. Тревожный звонок поступил спасателям 4 января в 14:09. На место выехали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительно, возгорание случилось из-за