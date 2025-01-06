Трагедия в селе Богослово унесла жизни двух мужчин. Экстренный звонок поступил спасателям в ночь с 5 на 6 января. Пожар произошел на территории дома №33 на улице Прибрежной. 75-летний мужчина

Трагедия в селе Богослово унесла жизни двух мужчин. Экстренный звонок поступил спасателям в ночь с 5 на 6 января. Пожар произошел на территории дома №33 на улице Прибрежной. 75-летний мужчина был в бане, когда она загорелась. Неладное заметил его 52-летний сын. Он побежал спасать отца, а в итоге сгорел вместе с ним. Погибли мужчины от