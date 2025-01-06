Местная жительница обратилась в прокуратуру Юрьев-Польского района. Она пожаловалась, что на старом кладбище в селе Небылое не вывозят отходы. Проверка показала, что мусорных контейнеров

Местная жительница обратилась в прокуратуру Юрьев-Польского района. Она пожаловалась, что на старом кладбище в селе Небылое не вывозят отходы. Проверка показала, что мусорных контейнеров там нет вообще. Кроме того, подъезд к кладбищу и переход через кювет в нижней его части не отчищены от снега, что затрудняет проход людей во время похорон. Из пресс-релиза прокуратуры области