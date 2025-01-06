Илья получил многооскольчатый перелом лодыжки.

Врачи Пигановского центра спецмедпомощи Владимира помогли бойцу СВО с травмой ноги. Илья получил многооскольчатый перелом лодыжки и повредил связки голеностопного сустава во время боевых действий. Травма вызывала хромоту и сильные боли.Бойцу провели малоинвазивную операцию, она заняла около часа. Врач-травматолог-ортопед Павел Кутьменев удалил осколки кости из полости сустава, а также восстановил связки.Илья вернулся домой через несколько дней на своих ногах, подручные средства ему не были нужны. Теперь ему предстоит реабилитация.Напомним,