Зимнее развлечение закончилось для ребенка травмами и больницей. Несовершеннолетний пострадал при катании на «ватрушке» с Козлова вала. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ребенок вылетел на

Зимнее развлечение закончилось для ребенка травмами и больницей. Несовершеннолетний пострадал при катании на «ватрушке» с Козлова вала. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ребенок вылетел на дорогу и упал. Инцидент произошел вчера, 5 января, примерно в четыре часа дня. Из поста в группе ВК «Подслушано во Владимире» Видели падение издалека, люди сразу окружили и оказывали помощь,