Доброе затопило, возможны отключения воды.

В восточной части Владимира активно устраняют серьезные последствия масштабной коммунальной аварии, произошедшей сегодня утром. В микрорайоне Доброе из-за прорыва магистрального водопровода образовался сильный поток, который быстро затопил проезжую часть и пешеходные зоны.Повреждение водопровода зафиксировано на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Очевидцы сообщают, что из-под земли вырвался мощный фонтан воды, который оперативно залил окружающие улицы, серьезно затруднив передвижение как автомобилей, так и пешеходов.На месте инцидента уже задействованы аварийные службы МУП "Владимирводоканал".Их главная задача — локализовать утечку и оперативно перекрыть аварийный участок трубопровода. В связи с этим в некоторых жилых домах микрорайона Доброе временно приостановлена или полностью ограничена подача холодного водоснабжения.Полные масштабы повреждения и точные причины случившегося в данный момент уточняются. Городские власти настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными при проезде данного участка или заранее планировать объездные пути.О сроках полного завершения восстановительных работ будет сообщено позднее, после детальной оценки состояния поврежденной сети.