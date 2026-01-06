Доброе затопило, возможны отключения воды.
В восточной части Владимира активно устраняют серьезные последствия масштабной коммунальной аварии, произошедшей сегодня утром. В микрорайоне Доброе из-за прорыва магистрального водопровода образовался сильный поток, который быстро затопил проезжую часть и пешеходные зоны.
Повреждение водопровода зафиксировано на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Очевидцы сообщают, что из-под земли вырвался мощный фонтан воды, который оперативно залил окружающие улицы, серьезно затруднив передвижение как автомобилей, так и пешеходов.
На месте инцидента уже задействованы аварийные службы МУП "Владимирводоканал".Их главная задача — локализовать утечку и оперативно перекрыть аварийный участок трубопровода. В связи с этим в некоторых жилых домах микрорайона Доброе временно приостановлена или полностью ограничена подача холодного водоснабжения.
Полные масштабы повреждения и точные причины случившегося в данный момент уточняются. Городские власти настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными при проезде данного участка или заранее планировать объездные пути.
О сроках полного завершения восстановительных работ будет сообщено позднее, после детальной оценки состояния поврежденной сети.