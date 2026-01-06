Регион получит 28 новых автобусов.

В рамках федеральной программы по улучшению качества общественного транспорта, Владимирская область в 2026 году получит 28 новых автобусов.«Закупка современной техники станет возможной благодаря софинансированию из федерального и регионального бюджетов в соотношении 40 к 60 процентам соответственно», — сообщили в пресс-службе областного правительства.Это будет важным шагом в реализации плана по комплексному обновлению пассажирского парка региона.В течение ближайших трех лет на маршруты городов и муниципальных округов Владимирской области планируют вывести около 120 единиц нового транспорта.Первые обновлённые автопарки смогут увидеть жители крупнейших населённых пунктов: Владимира, Коврова, Мурома и Александровского муниципального округа.Эти меры направлены на то, чтобы сделать поездки граждан более комфортными, безопасными и доступными.