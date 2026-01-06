В преддверии Рождественского сочельника в городе повысили меры по безопасности и уборке снега. Коммунальные службы активно очищают дороги и тротуары, а управляющим компаниям поручено

В преддверии Рождественского сочельника в городе повысили меры по безопасности и уборке снега. Коммунальные службы активно очищают дороги и тротуары, а управляющим компаниям поручено усилить работу во дворах из-за жалоб жителей. Об этом сообщили в горадминистрации. За ночь температура резко упала, что повышает риск образования наледи на крышах, поэтому собственникам и управляющим организациям напомнили о