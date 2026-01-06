Мальчика срочно доставили в травмпункт города Александров, а затем перевели в столичную Морозовскую больницу.

В Владимирской области на ребенка рухнули футбольные ворота, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Этот инцидент произошел в Александровском районе 3 января.Пытаясь отбить мяч, мальчик поскользнулся и инстинктивно ухватился за перекладину, что привело к падению конструкции, не закрепленной должным образом. Ворота ударили его по голове и задели ухо.Ребенка срочно доставили в травмпункт города Александров, а затем перевели в столичную Морозовскую больницу. После обследования мальчик был выписан под наблюдение невролога и хирурга.