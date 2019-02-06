Свою вину мужчина не признает

Свою вину мужчина не признаетРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении адвоката одного из регионов России. Его подозревают в даче крупной взятки.С 2017 года защитник представляет интересы клиента, осуждённого московским судом к 5-ти годам тюрьмы за разбой. Он отбывает наказание в исправительной колонии Петушинского района.В феврале 2019 года, рассчитывая на условно-досрочное освобождение осуждённого, адвокат попытался дать сотруднику прокуратуры 250 тысяч рублей. В момент передачи «вознаграждения», от которого сотрудник прокуратуры отказался, мужчину задержали сотрудники УФСБ.Свою вину адвокат не признает. Расследование уголовного дела продолжается.