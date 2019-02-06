Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин сделал голевой пас в матче с Ванкувер Кэнакс и набрал 1180 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Это лучший результат для российских хоккеистов.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал голевой пас в матче с "Ванкувер Кэнакс" и набрал 1180 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Это лучший результат для российских хоккеистов.Прежнее достижение — 1179 очков — принадлежало Сергею Федорову. На прошлой неделе Овечкин сравнялся с Федоровым, а в ночь со вторника на среду установил новое достижение для российских хоккеистов."Поразительно, что теперь я самый результативный россиянин в чемпионатах НХЛ. В это достижение вложено много работы. Это большая честь для меня. Быть первым среди соотечественников – нечто особенное", — приводит слова Овечкина ТАСС.