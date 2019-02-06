Президент США Дональд Трамп пригласил пережившего Холокост ветерана Джуду Самета на свое ежегодное выступление перед Конгрессом. В время традиционного доклада главы государства О положении дел в стране депутаты и сенаторы поздравили гостя с 81-м днем рождения.

Президент США Дональд Трамп пригласил пережившего Холокост ветерана Джуду Самета на свое ежегодное выступление перед Конгрессом. В время традиционного доклада главы государства "О положении дел в стране" депутаты и сенаторы поздравили гостя с 81-м днем рождения, сообщает Washington Post.Самет был приглашен на столь важное событие не в последнюю очередь из-за того, что в октябре 2018 года он пережил нападение на синагогу в Питтсбурге. По словам Трампа, почетный гостей американского Конгерсса чудом избежал гибели во время Второй мировой войны. Самет 10 месяцев провел в концентрационном лагере.Узнав, что у Самета день рождения, чиновники исполнили для мужчины "Happy Birthday". Трамп исполнил роль дирижера этого необычного хора."Они бы вряд ли спели так для меня", — пошутил Трамп.Джуда Самет поблагодарил конгрессменов за оказанную честь.