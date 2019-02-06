В бельгийском банке было совершено ограбление, которое больше 130 лет назад описал Артур Конан Дойл в рассказе Союз рыжих. Преступники сделали подкоп из соседнего дома.

В Антверпене неизвестные ограбили отделение банка BNP Paribas, следуя сюжету одного из рассказов Артура Конан Дойла "Союз рыжих". Но в отличие от выдуманного Шерлока Холмса, полиции пока не удалось поймать преступников.Преступление было совершено в минувшие выходные. Грабители сделали подкоп из подвала соседнего дома, в котором им удалось снять квартиру. Они очень рисковали, проводя свой подкоп через канализационную сеть, так как в случае сильного дождя они могли захлебнуться в узких трубах.Единственной уликой для стражей порядка являются показания хозяина квартиры, из которой был сделан подкоп, сообщает ТАСС. Как говорит свидетель, он сдал какому-то мужчине старую квартиру за баснословные для ее условий деньги.Злоумышленники очистили несколько десятков ячеек клиентов банка и украли оттуда все ценности. Таким образом, банку не удалось определить даже примерную сумму похищенного, так как содержимое ограбленных ячеек известно лишь их владельцам.