Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова отправилась на
курорт. Звезды наслаждаются семейным отдыхом вдали от недоброжелателей.
Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова отправилась на
курорт. Звезды наслаждаются семейным отдыхом вдали от недоброжелателей.
Шевыркова опубликовала в личном Instagram видеозапись в Stories.
Супруга артиста сняла окружающий ее песчаный пляж и голубую гладь океана вдалеке.
Также в кадр попал ее сын Марсель.
К сожалению для поклонников, Марат Башаров в ролике замечен
не был, но судя по тому, что супруги всегда путешествуют вместе, артист поехал
с женой и наследником. Возможно, чета решила взять паузу, сбежать подальше от посторонних глаз и злых
языков, которые вот уже несколько месяцев обсуждают их личную жизнь.
Напомним, что в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло
известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в
результате чего последняя была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал
брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказывается
от своих слов.
Примечательно, что ни Башаров, ни Шевыркова долго не
выступали с опровержением. Только через месяц после скандала Марат обмолвился,
что новости о избитой жене его очень развеселили.
"Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но
знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаров
корреспондентам программы "Ты не поверишь!"