Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова отправилась на курорт. Звезды наслаждаются семейным отдыхом вдали от недоброжелателей.

Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова отправилась накурорт. Звезды наслаждаются семейным отдыхом вдали от недоброжелателей.Шевыркова опубликовала в личном Instagram видеозапись в Stories.Супруга артиста сняла окружающий ее песчаный пляж и голубую гладь океана вдалеке.Также в кадр попал ее сын Марсель.К сожалению для поклонников, Марат Башаров в ролике замеченне был, но судя по тому, что супруги всегда путешествуют вместе, артист поехалс женой и наследником. Возможно, чета решила взять паузу, сбежать подальше от посторонних глаз и злыхязыков, которые вот уже несколько месяцев обсуждают их личную жизнь.Напомним, что в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнулоизвестие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, врезультате чего последняя была госпитализирована. О конфликте прессе рассказалбрат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказываетсяот своих слов.Примечательно, что ни Башаров, ни Шевыркова долго невыступали с опровержением. Только через месяц после скандала Марат обмолвился,что новости о избитой жене его очень развеселили."Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Нознаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаровкорреспондентам программы "Ты не поверишь!"