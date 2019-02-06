Участница телестройки с нетерпением ждет рождения сына. Алена Рапунцель призналась, что во время беременности много переживала, находясь на Доме-2, из-за чего чуть не потеряла ребенка.

Участница телестройкис нетерпением ждет рождения сына. Алена Рапунцель призналась, что во времябеременности много переживала, находясь на "Доме-2", из-за чего чуть непотеряла ребенка.Звезда реалити-шоу поведала, как протекает беременность. Будущаямама призналась, что за это время набралаоколо 13 килограммов. При этом в еде девушка себя не ограничивала и упражнений не делала. Алена быладостаточно активной и много гуляла.Кроме того, в этот непростой дляженщины период у было много стрессовых ситуаций. По словам девушки, наранних сроках из-за этого у нее были угрозы выкидыша. "Я даже лежала встационаре, пила таблетки, чтобы не нервничать и сохранить ребенка", – цитируетРапунцель StarHit.Несмотря нарасставание с отцом малыша Ильей Яббаровым, Алена убеждена,что сможет воспитывать сына одна. "Я уверена, что буду для ребенка отличной мамой, и папой, и дам ему все,что будет нужно. Илья не обещал поддерживать нас финансами", – заявилаРапунцель.Крометого, звезда "Дома-2" считает, что обязательно встретит молодого человека,который полюбит ее и малыша. "Теперь я знаю, какой мужчина мне нужен, и уверена,что, когда буду готова к отношениям, обязательно такого мужчину встречу.Любящего и верного", – поделилась .Аленувсегда поддерживает мама, вселяя в нее спокойствие и уверенность в завтрашнемдне. Девушка не переживает о том, кто будет помогать ей с сынишкой. "У насбольшая семья, и мы всегда придем друг другу на помощь. Во Владивостоке у меняесть квартира, где и будет прописан мой ребенок. Но пока я нахожусь в Москве,снимаю жилье, поэтому первое время мы с ребенком будем здесь", – рассказалаРапунцель.