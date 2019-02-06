Участница телестройки
с нетерпением ждет рождения сына. Алена Рапунцель призналась, что во время
беременности много переживала, находясь на Доме-2, из-за чего чуть не
потеряла ребенка.
Участница телестройки
с нетерпением ждет рождения сына. Алена Рапунцель призналась, что во время
беременности много переживала, находясь на "Доме-2", из-за чего чуть не
потеряла ребенка.
Звезда реалити-шоу поведала, как протекает беременность. Будущая
мама призналась, что за это время набрала
около 13 килограммов. При этом в еде девушка себя не ограничивала и упражнений не делала. Алена была
достаточно активной и много гуляла.
Кроме того, в этот непростой для
женщины период у было много стрессовых ситуаций. По словам девушки, на
ранних сроках из-за этого у нее были угрозы выкидыша. "Я даже лежала в
стационаре, пила таблетки, чтобы не нервничать и сохранить ребенка", – цитирует
Рапунцель StarHit.
Несмотря на
расставание с отцом малыша Ильей Яббаровым, Алена убеждена,
что сможет воспитывать сына одна. "Я уверена, что буду для ребенка отличной мамой, и папой, и дам ему все,
что будет нужно. Илья не обещал поддерживать нас финансами", – заявила
Рапунцель.
Кроме
того, звезда "Дома-2" считает, что обязательно встретит молодого человека,
который полюбит ее и малыша. "Теперь я знаю, какой мужчина мне нужен, и уверена,
что, когда буду готова к отношениям, обязательно такого мужчину встречу.
Любящего и верного", – поделилась .
Алену
всегда поддерживает мама, вселяя в нее спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне. Девушка не переживает о том, кто будет помогать ей с сынишкой. "У нас
большая семья, и мы всегда придем друг другу на помощь. Во Владивостоке у меня
есть квартира, где и будет прописан мой ребенок. Но пока я нахожусь в Москве,
снимаю жилье, поэтому первое время мы с ребенком будем здесь", – рассказала
Рапунцель.