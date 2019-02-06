В Киеве состоялось очередное заседание по делу об отмене решения горсовета о переименовании проспекта Ватутина в честь гитлеровского пособника Шухевича. В прямом эфире программы 60 минут украинская правозащитница Елена Бережная заявила, что судья подвергается давлению со стороны националистов.

В Киеве состоялось очередное заседание по делу об отмене решения горсовета о переименовании проспекта Ватутина в честь гитлеровского пособника Шухевича. В прямом эфире программы "60 минут" украинская правозащитница Елена Бережная заявила, что судья подвергается давлению со стороны националистов."Этот вопрос является очень болезненным для всех граждан Украины. Националисты и праворадикалы, которые оказывают давление на суд, сегодня нагло заправляют балом. Но у нас есть все основания выиграть суд, и мы его выиграем. Украинцы будут ездить и ходить по проспекту генерала Ватутина, а не по проспекту предателя Шухевича", — сказала она.Бережная рассказала, что националисты ведут себя грубо в отношении ветеранов, участвующих в процессе: "Они не пускали в зал судебных заседаний ветеранов войны, которых суд включил в состав участников процесса. Не пустили в зал историка, изучающего роль Ватутина в освобождении Киева от фашистов".Горсовет Киева в 2016 году переименовал Московский проспект в честь гитлеровского коллаборациониста — главаря Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.В 2017 году депутаты проголосовали за переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы УССР советского генерала Ватутина. Они решили дать проспекту имя Романа Шухевича – гауптштурмфюрера СС. Елена Бережная с первых дней борется против такого переименования.Оккупация Киева началась 19 сентября 1941 года и продлилась 778 дней. Ее жертвами стали около 200 тыс. человек, тысячи были вывезены на принудительные работы, умерли в концлагерях и от голода.1 ноября 1943 года соединения и части первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина перешли в наступление в районе Букринского плацдарма, и к утру 6 ноября Киев был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.Генерал Ватутин погиб от рук украинских националистов из УПА (боевое крыло ОУН, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.