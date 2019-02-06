Пять лет исполнилось одному из новейших отделений НИИ Склифосовского - неотложной неврологии. За это время врачи спасли жизни почти 6 тысяч людей с диагнозом инсульт. В отделении есть все условия для оказания своевременной медицинской помощи.

Пять лет исполнилось одному из новейших отделений НИИ Склифосовского — неотложной неврологии. За это время врачи спасли жизни почти 6 тысяч людей с диагнозом инсульт. В отделении есть все условия для оказания своевременной медицинской помощи. Ежедневно в реанимации работают логопеды, специалисты по лечебной физкультуре и физиотерапевты. Особое внимание уделяется оказанию психологической помощи родственникам пациентов.На экране видно, как еда проходит через пищевод. Врачи внимательно следят, чтобы она не попала в дыхательные пути. Обследование видеофлюроскопия придумано давно, но в институте Склифосовского оно выполняется по совершенно новому методу."В специальное питание мы добавляем контрастный раствор в определенных пропорциях, которые подобраны подопытным путем", — рассказывает Наталья Цветкова, логопед НИИ скорой помощи им. Склифосовского.Вместо обычного окрашенного горького лекарства пациенту даются смеси разной плотности, например, пудинг, йогурт или сироп. Только так можно более точно определить наличие и степень развития опасной для жизни патологии — нарушения глотания. В 70% случаев оно появляется у больных после инсульта. Как и другие осложнения, будь то паралич или расстройство речи, лекарствами это вылечить нельзя. Помочь может лишь интенсивная работа над собой."В нашем неврологическом отделении реализован мультидисциплинарный подход. Это не только модное слово. Это означает, что на пациента, которого посетила беда в виде инсульта, направлено усилие огромного количества разных специалистов: неврологов, реаниматологов, логопедов, психологов", — объясняет Ганипа Рамазанов, руководитель отделения для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Головного сосудистого центра Москвы НИИ скорой помощи им. Склифосовского.Отделение неотложной неврологии в НИИ имени Склифосовского появилось сравнительно недавно — 5 лет назад. Но лечение больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения здесь уже считается лучшим в Москве."За эти 5 лет, помимо того, что пролечены тысячи пациентов, сделано очень немало в плане развития непосредственно всей помощи больным с инсультом — это поиск причин инсульта", — поясняет Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского.Появляется все больше новых методов реабилитации. Например, этот аппарат поднимает на ноги в прямом смысле слова даже самых тяжелобольных. Но особой популярностью у пациентов отделения пользуется другой тренажер. Именно он, как считает Валентин, помог избавиться ему от постоянных головокружений и бессонницы после приступа инсульта.- После них намного легче становится. Чувствуешь себя человеком, сильнее намного становишься, помолодевшим. Здесь я впервые выспался от души.За помощью, в том числе и психологической, сюда круглосуточно обращаются десятки пациентов и их родственников. Специально для них на днях открыли школу дисфагии, где врачи совершенно бесплатно рассказывают, как самостоятельно обнаружить патологию, связанную с нарушением глотания, и как в этом случае правильно питаться. Записаться на занятия можно по Интернету.