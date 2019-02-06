Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы взяться за оружие, чтобы защитить мир в стране. Об этом заявил старший брат бывшего лидера Боливарианской Республики Уго Чавеса – Адан Чавес. У себя в твиттере он написал, что в случае необходимости – возьмется за винтовку.

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы взяться за оружие, чтобы защитить мир в стране. Об этом заявил старший брат бывшего лидера Боливарианской Республики Уго Чавеса – Адан Чавес. У себя в твиттере он написал, что в случае необходимости – возьмется за винтовку.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства Вашингтона в дела Каракаса. Законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал это сумасшествием и обещал, что ни один иностранный солдат не войдет на территорию Республики.В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя исполняющим обязанности президента, напоминает телеканал "Россия 24". Мадуро объявил это попыткой госпереворота, который пытается осуществить Вашингтон.