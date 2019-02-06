Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своем выступлении он заявил, что США продолжат неусыпно следить за действиями Ирана и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном.

Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своем выступлении он заявил, что США продолжат неусыпно следить за действиями Ирана и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец "несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном". Однако главными темами речи стали строительство стены на границе с Мексикой, выход Вашингтона из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и предстоящая встреча с лидером Северной Кореи.Рукопожатия, аплодисменты стоя, переходящие в бурные овации: все это сполна, по закону жанра, должен был получить и Дональд Трамп, как бы на самом деле к нему ни относились в Конгрессе. Так и вышло. Лишь несколько человек в зале оставались с каменными лицами. Положение обязывало демонстрировать нейтралитет судьям Верховного суда и военным. Хотя для последних были поводы и погоревать, что Трамп решил уйти из Сирии, и порадоваться: вот-вот будут развязаны руки. Вашингтон разрывает договор с Москвой о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впрочем, Трамп вдруг заявил, что договор можно и перезаключить — на новых условиях.Я объявил, что США официально выходят из ДРСМД."Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы перегоним всех по расходам на эти разработки и обойдем всех по инновационности этого оружия", — сказал президент США.Речь Трампа изобиловала превосходными степенями. С его слов выходило, что у США все самое лучшее в мире — и оружие, и армия, и экономика, и вообще такой великой нации еще не видел свет.Мы — самая выдающаяся нация за всю историю!Мешает, со слов Трампа, лишь самая малость: внутренние политические распри. Они проявились и на этот раз. Часто, когда республиканцы срывались с мест и аплодировали президенту, демократы сказанное им полностью игнорировали."Сейчас в США происходит настоящее экономическое чудо. И единственное, что может нам помешать, — это глупые войны, политики и нелепые расследования", — заявил американский президент.Это Трамп прозрачно намекнул на расследование Мюллера и подозрения в сговоре с Москвой, но женщины в белом и глазом не повели. Это были представительницы Демократической партии. Коллективно они выбрали белый цвет в знак женской солидарности и в память о суфражистках, которые добились избирательного равноправия. На фоне тех, кто был весь в белом, выделялась первая леди: Мелания Трамп подчеркнуто выбрала наряд черного цвета.В зале сидели ветераны войн и полетов на Луну и действующие сотрудники иммиграционной службы, которые пресекают как могут поток нелегальной миграции.Нужна стена, снова и снова повторял Дональд Трамп, но, судя по реакции демократов, не убедил. Нет столь желаемого им единства. Если Конгресс не договорится о строительстве стены в течение 10 дней, возможен новый шатдаун.