Известная исполнительница Алена Свиридова показала поклонникам
снимок тридцатилетней давности. На архивном фото поклонники не узнали звезду.
Известная исполнительница Алена Свиридова показала поклонникам
снимок тридцатилетней давности. На архивном фото поклонники не узнали звезду.
Свиридова опубликовала в личном Instagram коллаж, на котором
объединены два черно-белых кадра – слева свежий, а справа сделанный в 1989
году. Судя по всему, архивная фотография была создана еще во время учебы.
В те годы Свиридова жила в столице Белоруссии. После
окончания школы она поступила на музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического
института.
Параллельно Алена пела в ансамбле профкома механического
завода и вела вокальную студию. Также будущая знаменитость подрабатывала в
Минском драматическом театре имени Горького актрисой.
Под снимком Свиридова написала, что эти два кадра разделяют
30 лет, однако между ними есть много общего. Поклонники согласились с Аленой, однако
отметили, что артистку не узнать – с возрастом
она расцвела.
"Мне сейчас Вы больше нравитесь,просто красотка и
женщина,которой не угадаешь сколько лет!👏👏👏 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Спасибо, что Вы себя не испортили. Это уникальное
явление в вашем профсоюзе)👏", "Никогда не была
обычной,типовой ...свой стиль,свой путь ..очень достойно", – писали
фолловеры в комментариях.