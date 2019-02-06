Известная исполнительница Алена Свиридова показала поклонникам снимок тридцатилетней давности. На архивном фото поклонники не узнали звезду.

Известная исполнительница Алена Свиридова показала поклонникамснимок тридцатилетней давности. На архивном фото поклонники не узнали звезду.Свиридова опубликовала в личном Instagram коллаж, на которомобъединены два черно-белых кадра – слева свежий, а справа сделанный в 1989году. Судя по всему, архивная фотография была создана еще во время учебы.В те годы Свиридова жила в столице Белоруссии. Послеокончания школы она поступила на музыкально-педагогическое отделение Минского педагогическогоинститута.Параллельно Алена пела в ансамбле профкома механическогозавода и вела вокальную студию. Также будущая знаменитость подрабатывала вМинском драматическом театре имени Горького актрисой.Под снимком Свиридова написала, что эти два кадра разделяют30 лет, однако между ними есть много общего. Поклонники согласились с Аленой, однакоотметили, что артистку не узнать – с возрастомона расцвела."Мне сейчас Вы больше нравитесь,просто красотка иженщина,которой не угадаешь сколько лет!👏👏👏 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Спасибо, что Вы себя не испортили. Это уникальноеявление в вашем профсоюзе)👏", "Никогда не былаобычной,типовой ...свой стиль,свой путь ..очень достойно", – писалифолловеры в комментариях.