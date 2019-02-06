Рэп-исполнителя Децла похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой его бабушки по материнской линии. Ранее в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с артистом, куда пришли сотни людей. Из толпы выкрикивали фразы Децл жив!, звучали аплодисменты. Отец рэпера заявил, что нужно нести свет и добро. Я не потерплю никаких провокаций, - добавил Александр Толмацкий.

Рэп-исполнителя Децла похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой его бабушки. Ранее в Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с артистом, куда пришли сотни людей. Из толпы выкрикивали фразы "Децл жив!", звучали аплодисменты. Отец рэпера заявил, что "нужно нести свет и добро". "Я не потерплю никаких провокаций", — добавил Александр Толмацкий, пишет агентство РИА Новости.Ранее Следственный комитет опроверг информацию, будто в крови Децла не обнаружено наркотиков. В правоохранительных органах уточнили, что данных судебно-медицинской экспертизы у них нет, поэтому выводы делать рано.Российский рэпер Кирилл Толмацкий, также известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. 35-летнему музыканту стало плохо после концерта. Врачи скорой помочь ему не смогли. Смерть наступила из-за остановки сердца.