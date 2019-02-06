Популярная певица недавно заставила своих поклонников серьезно поломать
голову. Необычный пост появился несколько часов назад в микроблоге Глюк’oZы в Instagram.
Популярная певица недавно заставила своих поклонников серьезно поломать
голову. Необычный пост появился несколько часов назад в микроблоге Глюк’oZы в Instagram.
Наталья Чистякова-Ионова опубликовала селфи, в подписи к которому она призналась, что предчувствует начала нового периода в
своей жизни. "Иногда ты просыпаешься и чувствуешь, что уже не
будешь прежним... Бывает у вас такое!? Не знаю пока, куда меня приведут эти
ощущения, но дух захватывает", – пояснила .
Многие пользователи согласились с исполнительницей и добавили, что
человек может двигаться вперед, только если постоянно меняется. "Конечно, бывает! Потому что каждый день – новый. И
никогда таким же, как вчера, позавчера не будет! И в этом прелесть бытия…", "Главное
– не стоять на месте, и тогда все будет круто", "Бывают такие ощущения… И когда
я чувствую такое, то мысленно говорю себе: "Это к лучшему", – делились своими
мыслями подписчики.
Другие комментаторы предположили, что такие ощущения могли возникнуть у после курсов сексуального мастерства, которые ей подарила подруга на день
рождения. "А что, эти курсы закончились? После такого, конечно, не будешь жить
как прежде", "Такое чувство у вас возникло после курсов, о которых вы
рассказывали в интервью у "Нежного редактора", – отмечали с иронией пользователи.