Популярная певица недавно заставила своих поклонников серьезно поломать голову. Необычный пост появился несколько часов назад в микроблоге Глюк’oZы в Instagram.

Популярная певица недавно заставила своих поклонников серьезно поломатьголову. Необычный пост появился несколько часов назад в микроблоге Глюк’oZы в Instagram.Наталья Чистякова-Ионова опубликовала селфи, в подписи к которому она призналась, что предчувствует начала нового периода всвоей жизни. "Иногда ты просыпаешься и чувствуешь, что уже небудешь прежним... Бывает у вас такое!? Не знаю пока, куда меня приведут этиощущения, но дух захватывает", – пояснила .Многие пользователи согласились с исполнительницей и добавили, чточеловек может двигаться вперед, только если постоянно меняется. "Конечно, бывает! Потому что каждый день – новый. Иникогда таким же, как вчера, позавчера не будет! И в этом прелесть бытия…", "Главное– не стоять на месте, и тогда все будет круто", "Бывают такие ощущения… И когдая чувствую такое, то мысленно говорю себе: "Это к лучшему", – делились своимимыслями подписчики.Другие комментаторы предположили, что такие ощущения могли возникнуть у после курсов сексуального мастерства, которые ей подарила подруга на деньрождения. "А что, эти курсы закончились? После такого, конечно, не будешь житькак прежде", "Такое чувство у вас возникло после курсов, о которых вырассказывали в интервью у "Нежного редактора", – отмечали с иронией пользователи.