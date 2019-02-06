Движение на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено. Причиной сбоя была неисправность одного из поездов.

Движение на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается на странице метро в Twitter.Поезда не ходили между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан". Причиной стала неисправность подвижного состава, которая произошла около 7:30. Пассажирам было рекомендовано пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией, а также наземным транспортом.Сейчас движение постепенно входит в график.