Единая Россия предлагает навести порядок в сфере социального предпринимательства. Партия подготовила свои предложения в процессе так называемого нулевого чтения соответствующего законопроекта.

"Единая Россия" предлагает навести порядок в сфересоциального предпринимательства. Партия подготовила свои предложения в процессетак называемого нулевого чтения соответствующего законопроекта.Идеи были озвучены на дискуссионной площадке партии "Лидерствои развитие". Прежде всего, в обсуждаемом сейчас законе предлагается закрепитьправо человека самостоятельно выбирать поставщика социальной услуги посредствомсертификата, создать федеральный и региональные реестры исполнителей соцуслуг,а также стандартизировать все социальные услуги.Глава мониторинговой группы площадки, депутат Госдумы ДмитрийСазонов назвал главную проблему в этой сфере – мимикрию социальныхпредпринимателей в НКО для получения разных источников финансирования своейдеятельности. Дело в том, что правовой режим некоммерческих организаций связансо льготами."Мы уверены, что с введением сертификатов, реестровисполнителей и стандартов оказания социальных услуг можно создать конкуренциюна этом рынке. Кроме того, это даст людям возможность получить болеекачественные социальные услуги", – сказал Сазонов.В свою очередь, депутат Думы Евгений Ревенко отметил, что законопроектдает четкое определение термина "социальное предпринимательство". В документеподробно описаны механизмы государственной поддержки тех, кто работает в этой сфере.Одна из рекомендаций единороссов – определение правительствомперечня социально уязвимых групп граждан. В партии считают, что необходимоускорить и разработку приказа Минэкономразвития о порядке признания субъектов малогои среднего предпринимательства социальными предприятиями.Также необходимо законодательнозакрепить полномочия регионов включать дополнительные виды деятельности вединый, открытый и общедоступный региональный реестр видов деятельности нарынке оказания социальных услуг.Отметим, что все предложения к законопроекту о социальном предпринимательстве разработаны наоснове всероссийского мониторинга "Единой России".