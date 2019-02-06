Единая Россия предлагает навести порядок в сфере
социального предпринимательства. Партия подготовила свои предложения в процессе
так называемого нулевого чтения соответствующего законопроекта.
"Единая Россия" предлагает навести порядок в сфере
социального предпринимательства. Партия подготовила свои предложения в процессе
так называемого нулевого чтения соответствующего законопроекта.
Идеи были озвучены на дискуссионной площадке партии "Лидерство
и развитие". Прежде всего, в обсуждаемом сейчас законе предлагается закрепить
право человека самостоятельно выбирать поставщика социальной услуги посредством
сертификата, создать федеральный и региональные реестры исполнителей соцуслуг,
а также стандартизировать все социальные услуги.
Глава мониторинговой группы площадки, депутат Госдумы Дмитрий
Сазонов назвал главную проблему в этой сфере – мимикрию социальных
предпринимателей в НКО для получения разных источников финансирования своей
деятельности. Дело в том, что правовой режим некоммерческих организаций связан
со льготами.
"Мы уверены, что с введением сертификатов, реестров
исполнителей и стандартов оказания социальных услуг можно создать конкуренцию
на этом рынке. Кроме того, это даст людям возможность получить более
качественные социальные услуги", – сказал Сазонов.
В свою очередь, депутат Думы Евгений Ревенко отметил, что законопроект
дает четкое определение термина "социальное предпринимательство". В документе
подробно описаны механизмы государственной поддержки тех, кто работает в этой сфере.
Одна из рекомендаций единороссов – определение правительством
перечня социально уязвимых групп граждан. В партии считают, что необходимо
ускорить и разработку приказа Минэкономразвития о порядке признания субъектов малого
и среднего предпринимательства социальными предприятиями.
Также необходимо законодательно
закрепить полномочия регионов включать дополнительные виды деятельности в
единый, открытый и общедоступный региональный реестр видов деятельности на
рынке оказания социальных услуг.
Отметим, что все предложения к законопроекту о социальном предпринимательстве разработаны на
основе всероссийского мониторинга "Единой России".