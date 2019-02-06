Единая Россия выступила с инициативой освободить
членов совета дома от уплаты страховых взносов. В таких объединениях работают,
как правило, пенсионеры, а для них лишняя финансовая нагрузка может серьезно
ударить по кошельку.
"Единая Россия" выступила с инициативой освободить
членов совета дома от уплаты страховых взносов. В таких объединениях работают,
как правило, пенсионеры, а для них лишняя финансовая нагрузка может серьезно
ударить по кошельку.
Партийный проект "Школа грамотного потребителя" предложил приравнять
членов совета дома к льготникам, которые освобождены от уплаты страховых
взносов. Эту идею озвучил координатор партпроекта, глава Совета по профессиональным квалификациям в
сфере ЖКХ Александр Козлов.
Он объяснил смысл предложения: в партию обратились активисты
из двух регионов и рассказали, что у них в налоговые службы вызывают членов
советов, которым по инициативе собственников выплачивается вознаграждение.
Налоговики требуют уплаты страховых взносов, а в противном случае выставляют
большие штрафы.
Козлов пояснил, что полученное небольшое вознаграждение расходуется
чаще всего не на личные цели, а на организационные. "Эти траты идут на
управление домом, взаимодействие с ресурсоснабжающими и управляющими
организациями, контроль качества работ", – сказал координатор партпроекта
единороссов.
По его мнению, возможность выплачивать вознаграждения по
решению общего собрания собственников – это одна из стимулирующих мер для
развития советов домов. От этого зависят, в том числе, и работы по обслуживанию
и ремонту домов.
Партийный проект "Школа грамотного потребителя"
помогает гражданам реализовать свои
жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией, создать
совет дома и снизить расходы на общедомовые нужды. Координирует работу проекта
Александр Козлов, его общественный совет возглавляет глава наблюдательного
совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей
Степашин.