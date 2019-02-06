Единая Россия выступила с инициативой освободить членов совета дома от уплаты страховых взносов. В таких объединениях работают, как правило, пенсионеры, а для них лишняя финансовая нагрузка может серьезно ударить по кошельку.

"Единая Россия" выступила с инициативой освободитьчленов совета дома от уплаты страховых взносов. В таких объединениях работают,как правило, пенсионеры, а для них лишняя финансовая нагрузка может серьезноударить по кошельку.Партийный проект "Школа грамотного потребителя" предложил приравнятьчленов совета дома к льготникам, которые освобождены от уплаты страховыхвзносов. Эту идею озвучил координатор партпроекта, глава Совета по профессиональным квалификациям всфере ЖКХ Александр Козлов.Он объяснил смысл предложения: в партию обратились активистыиз двух регионов и рассказали, что у них в налоговые службы вызывают членовсоветов, которым по инициативе собственников выплачивается вознаграждение.Налоговики требуют уплаты страховых взносов, а в противном случае выставляютбольшие штрафы.Козлов пояснил, что полученное небольшое вознаграждение расходуетсячаще всего не на личные цели, а на организационные. "Эти траты идут науправление домом, взаимодействие с ресурсоснабжающими и управляющимиорганизациями, контроль качества работ", – сказал координатор партпроектаединороссов.По его мнению, возможность выплачивать вознаграждения порешению общего собрания собственников – это одна из стимулирующих мер дляразвития советов домов. От этого зависят, в том числе, и работы по обслуживаниюи ремонту домов.Партийный проект "Школа грамотного потребителя"помогает гражданам реализовать своижилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией, создатьсовет дома и снизить расходы на общедомовые нужды. Координирует работу проектаАлександр Козлов, его общественный совет возглавляет глава наблюдательногосовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства СергейСтепашин.