Единая Россия выработала комплекс мер по безопасному использованию газа в быту. В партии полагают, что, в первую очередь, необходимо усилить проверки газового оборудования.

"Единая Россия" выработала комплекс мер побезопасному использованию газа в быту. В партии полагают, что, в первуюочередь, необходимо усилить проверки газового оборудования.Партийный проект "Школа грамотного потребителя" предлагает комплексмер по безопасному использованию газа в быту. Основное, что необходимо сделатьдля предотвращения трагедий, подобных магнитогорской – ввести более жесткие требования к специализированным газовым организациям и регламенту проверок, синхронизироватьих с проверками дымоходов и вентиляции. Также важно запретить продажу газовогооборудования без системы "газ-контроль".Как сообщил глава общественного совета партпроекта,председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ СергейСтепашин, все эти меры разработаны по итогам первого заседания внутрипартийнойдискуссионной площадки "Благополучие человека". Свой вклад внесли и общественныесоветы "Школы грамотного потребителя" в регионах. Все свои идеи единороссыпередадут в правительство и Госдуму.Главная задача партийного проекта "Школа грамотногопотребителя" – помочь людям в реализации своих жилищных прав. Общественныйсовет проекта возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.