Актриса Марина Федункив состоит в приятельских отношениях с известным исполнителем. Любопытными подробностями своей первой встречи с Филиппом Киркоровым она поделилась в недавнем интервью.

Актриса Марина Федункив состоит в "приятельскихотношениях" с известным исполнителем. Любопытными подробностями своей первой встречи с Филиппом Киркоровымона поделилась в недавнем интервью.В 2004году артистка вместе с другими участниками команды КВН "Добрянка" пригласилапевца принять участие в их юмористическом номере, посвященном дорогой жизни встолице. "Мы шутили о том, как "в вашей Москве" все дорого: еда, проезд. Дажекостюмы в гостинице погладить бешеных денег стоит", – вспоминает Федункив.Они мысленно представили комичный эпизод: на сцену выходит с утюгом в рукахи обращается к артистам: "Девочки, я все погладил! Куда вешать?". Командаотправила письмо звезде, не ожидая положительного ответа. К их удивлению,исполнитель согласился сыграть небольшую роль в скетче. По словам МариныФедункив, звезда сильно нервничала перед выходом на сцену."Мы и представить не могли, что Филипп согласится, причемсовершенно бесплатно. Наблюдала, как артист, который собирает огромные залы,сильно волнуется. Его просто трясло! Филипп объяснил, что это новый для него жанр,поэтому боится подвести. Меня подкупила его ответственность", – цитирует актрису .Артистка продолжает работать с композитором. Недавнопобывал в качестве гостя на ее передаче "Пригласите на свадьбу!". Исполнитель внимательно наблюдал за номерами иллюзионистов и искренне восхищался их талантом."Играть и верить в предлагаемые обстоятельства может толькоребенок. Для артиста очень важно сохранить эти качества. И в Филиппе есть этодетство, которое не может не подкупать. В нашей программе он с широко открытымиглазами искренне удивляется и верит факирам, фокусникам. А как он защищаетартистов, когда им говорят: "Ну и что тут такого вы показали?" Хвалит досамозабвения. Он очень благодарный зритель – это не может не подкупать", -заключила она.