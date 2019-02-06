В Калмыкии отметили один из самых любимых и почитаемых национальных праздников Цаган Сар - Новый год по лунному календарю. По традиции провели торжественный молебен, а после - начались народные гуляния.

В Калмыкии продолжается празднование одного из самых любимых и почитаемых праздников Цаган Сар. В центральном хуруле состоялся торжественный молебен, а после народные гуляния продолжились на площади Пагода семи дней.По традиции первый день Белого месяца для многих жителей степного края начался в хуруле с торжественной службы. Сотни горожан и гостей Элисты пришли сюда, чтобы совершить ритуал подношения торма богине Окон Тенгри. Она считается покровительницей и защитницей калмыцкого народа.Торма — это специальные фигурки из муки и масла, раскрашенные в разные цвета. Это угощение особенно любит Окон Тенгри. Считается, что она оберегает от злых духов и порчи, исцеляет и устраняет препятствия. Цаган Сар совпадает с днем явления чудесных сил Будды Шакьямуни, которым и посвящен Великий Молебен. Независимо от вероисповедания, этот праздник общий для всех жителей региона, отмечает верховный лама Калмыкии.Среди тех, кто пришел приобщиться к празднику, и жители других городов России, которые специально приехали на встречу калмыцкой весны.По настоящему народные гуляния развернулись на площади Пагоды семи дней. Сюда пришли семьями и с друзьями. Началось все с традиционного обряда очищения огнем и праздничного концерта. Сразу после — состязания по мотивам национальных игр.Все жалеющие могли согреться горячим чаем с борцогами. Сдобные и ароматные они символизируют солнце и приход весны.А те, кто пришел на праздник в национальной одежде или с атрибутами могли принять участие в моментальной лотерее "Счастливое время". По традиции отмечали Цаган Сар в Калмыкии до позднего вечера.