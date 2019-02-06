Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.

Ксения Собчак продолжаетэпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.Собчак опубликовала в личномInstagram провокационную публикацию. На нескольких фото запечатленголый мужчина, намыливающий голову в душе."А еще говорят, чтодружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения", – написала Собчак. Судя по хештегу, сопровождающему запись, на снимках бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов.Пользователи Сети отметили,что замужней женщине неприлично публиковать такие фото. Тем более, что Расковаловдавно и счастливо женат.Пользователи Сети принялисьпосмеиваться над Ксенией, напоминая о недавней дреке ее ревнивого мужа актера Максима Виторганаи режиссера Константина Богомолова, которого народная молва записала влюбовники Собчак. Расковалова комментаторы в шутку назвали "небитым" другом теледивы."А у Богомолова когда день рождения? (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачемпостоянно постить, то фото с мужчинами в обнимку или целуясь, пусть ипо-дружески.. Тут тоже с намеком на Ню? Зачем? Раньше я думала '' вот у Максатерпения!", "Сколько еще у Ксении небитых друзей мужчин?)))😂", "Это потому чтоон тебя страшилу не хочет. Да и он не в твоем вкусе", – писали интернет-обыватели.