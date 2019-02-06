Звезда ситкомов СашаТаня и Универ Андрей Гайдулян вывел в свет новую супругу Александру Велескевич. Артист выглядел очень довольным.

Звезда ситкомов "СашаТаня" и "Универ" АндрейГайдулян вывел всвет новую супругу Александру Велескевич. Артист выглядел очень довольным.Гайдлян и Велескевичбыли замечены на премьере фильма "АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ" кинокомпании "ДвадцатыйВек Фокс СНГ". Парочка сразу привлекла к себе внимание присутствующих.Ходят слухи, что звезда и его избранница тайно поженились в Лас-Вегасе.Церемония прошла еще в мае 2018 года, была более чем скромной и тщательно скрывалась от общественности. Пословам инсайдеров, близких к артисту, Гайдулян наконец обрел долгожданное личноесчастье.Напомним, что ещесовсем недавно Андрей был женат на Диане Очиловой, с которой встречался семь лет.Год назад пара рассталась.В одной из программ Очилова рассказала, что причиной разводастала неверность артиста. Бывшая жена Гайдуляна, которая поддерживала его вовремя лечения от онкологии, призналась, что до сих пор не может проститьпредательства.Меж тем, Андрей отрицает факт измен. Актер считает, чтоэкс-супруга намеренно его очерняет.