Предвестники скорого конца света всплывают из глубин океана. Японцы в панике – сельдяные короли появились в порту Имизу. В Японии это явление связывают с грядущей катастрофой.

Предвестники скорого конца света всплывают из глубин океана.Японцы в панике – "сельдяные короли" появились в порту Имизу. ВЯпонии это явление связывают с грядущей катастрофой.К череде странных явлений, знаменующих скорый ,добавилось еще одно событие. Двух рыб гигантского размера, которые обитают набольшой глубине, выловили недалеко от берега у японского порта Имизу.Древняя японская легенда гласит, что появление этих рыб наповерхности грозит неминуемой катастрофой. Само название вида в переводе сяпонского означает "вестник из дворца короля драконов" и указывает напрямую связь со стихийными бедствиями.Еще больше, чем верящие в легенды японцы, взволновалисьуфологи. Они уверены, что появление "сельдяных королей" – еще одноподтверждение приближающегося , который наступит из-за планетыНибиру. Тем более, что на днях в Сеть попали "доказательства"приближения "Звезды смерти": снимки некоего ярко-красного объекта, скоторого, якобы, на Землю спустились инопланетные разведчики, передает Пятый канал.Буквально накануне исследователи "порадовали" очередным предсказанием о . По их данным, человечество очень скоро сможет на своей шкуре узнать, от чего вымерли на Земле динозавры. Магнитные полюса планеты стремительно сдвигаются. Скоро они поменяются местами, что приведет к глобальным катаклизмам и концу света, уверены ученые.