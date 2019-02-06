Предвестники скорого конца света всплывают из глубин океана.
Японцы в панике – сельдяные короли появились в порту Имизу. В
Японии это явление связывают с грядущей катастрофой.
Предвестники скорого конца света всплывают из глубин океана.
Японцы в панике – "сельдяные короли" появились в порту Имизу. В
Японии это явление связывают с грядущей катастрофой.
К череде странных явлений, знаменующих скорый ,
добавилось еще одно событие. Двух рыб гигантского размера, которые обитают на
большой глубине, выловили недалеко от берега у японского порта Имизу.
Древняя японская легенда гласит, что появление этих рыб на
поверхности грозит неминуемой катастрофой. Само название вида в переводе с
японского означает "вестник из дворца короля драконов" и указывает на
прямую связь со стихийными бедствиями.
Еще больше, чем верящие в легенды японцы, взволновались
уфологи. Они уверены, что появление "сельдяных королей" – еще одно
подтверждение приближающегося , который наступит из-за планеты
Нибиру. Тем более, что на днях в Сеть попали "доказательства"
приближения "Звезды смерти": снимки некоего ярко-красного объекта, с
которого, якобы, на Землю спустились инопланетные разведчики, передает Пятый канал.
Буквально накануне исследователи "порадовали" очередным предсказанием о . По их данным, человечество очень скоро сможет на своей шкуре узнать, от чего вымерли на Земле динозавры. Магнитные полюса планеты стремительно сдвигаются. Скоро они поменяются местами, что приведет к глобальным катаклизмам и концу света, уверены ученые.