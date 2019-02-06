Депутаты разработали законопроект, который должен восстановить права шахтеров-пенсионеров и членов их семей на обеспечение пайковым углем.

Депутаты разработали законопроект, который должен восстановить права шахтеров-пенсионеров и членов их семей на обеспечение пайковым углем.В январе проект был внесен в Государственную думу. Если закон будет принят количество получателей угля к 2020 году увеличится на 9000 человек.По словам управляющего холдингом Сибуглемет и главы венчурного фонда CoalFuture Ильдара Узбекова, законопроект призван поддержать наименее защищенные категории граждан, затраты которых на приобретение угля для отопления жилищ составляют значительную часть семейного бюджета.Как напомнил Ильдар Узбеков, после приватизации угольных шахт и оптимизации затрат данная социальная норма пропала.Хотя в непростых порой условиях в шахтёрских посёлках, зачастую не имеющих магистрального газа, пайковой уголь являлся гарантией для относительно нормального качества жизни, - отметил важность проекта глава венчурного фонда CoalFuture.Законодательное возвращение этой нормы повысит социальную ответственность бизнеса, поспособствует более экономному использованию ресурсов за счет модернизации производств и обеспечит дополнительные поступления за счет бюджетных выплат, считает Ильдар Узбеков.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на предоставление бесплатного пайкового угля в период с 2020 по 2030 г. потребуется дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере 1,9 млрд руб., в том числе на 2020 г. – более 250 млн руб.Госдума мыслит стратегически. Предложенный законопроект имеет куда более значительные последствия, чем просто восстановление социальной справедливости. Если до сих пор какие-то компании откладывали неизбежное – совершенствовать производство, искать возможности глубокой переработки, то теперь они сконцентрируют на этом усилия, а субсидии на пайковой уголь в этом помогут. Тем более, что сегодняшние экономические успехи угольной промышленности позволяют обеспечить серьёзный задел на будущее и подготовиться к новым секторальным вызовам, - подытожил Ильдар Узбеков.Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2020 г.