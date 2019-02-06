Нападающий Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Организаторы отметили игру Ковальчук против его бывшей команды Нью-Джерси Дэвилз.

Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Организаторы отметили игру Ковальчук против его бывшей команды "Нью-Джерси Дэвилз".В ночь со вторника на среду "Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Нью-Джерси" 5:1. Одна из шайб на счету Ильи Ковальчука. При этом болельщики "Дэвилз" недружелюбно встретили появление Ковальчука на площадке.Первой звездой признан нападающий "Бостога" Патрис Бержерон, забросивший две шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". На втором месте Брендан Галлахер из "Мореаля", заьровивший в ворота "Анахайма" две шайбы и сделавший две точных передачи.