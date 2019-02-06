Анджела Арендтс — старший вице-президент Apple, с весны 2014-го года руководившая глобальной сетью фирменных магазинов Apple Store — покинет свой пост в апреле. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Анджела Арендтс — старший вице-президент Apple, с весны 2014-го года руководившая глобальной сетью фирменных магазинов Apple Store — покинет свой пост в апреле. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.Как отмечает The New York Times, уход Арендтс выглядит необычным, так как в настоящее время продажи Apple, особенно на азиатских рынках, падают. Официально сообщается, что она уходит ради реализации новых "личных и профессиональных проектов".Эксперты отмечают, что работой Арендтс справлялась в целом успешно: сеть Apple Store является одним из мировых лидеров по выручке на единицу торговой площади. В последние годы Apple стала развивать магазины в новом направлении, превращая их в своего рода общественные центры, где можно участвовать в тренингах и мастер-классах, слушать концерты и лекции. Правда, звучала и критика такого подхода: многие сомневаются, что магазин со сверхдорогой электроникой может стать местом, объединяющим представителей всех слоев общества.В 2013-м году компания переманила Анджелу Арендтс из Burberry, где она восемь лет была генеральным директором, пообещав за первый год работы 73 миллиона долларов. Все последующие годы Арендтс оставалась одним из самых высокооплачиваемых руководителей в компании, заработав за это время порядка 170 млн долларов.После ухода Арендтс розничным направлением в Apple начнет руководить Дейрдра О'брайен, проработавшая в компании три десятка лет. При этом она сохранит свои прежние обязанности руководителя HR-отдела, то есть управлять магазинами ей придется в дополнение к управлению штатом компании, составляющим около 100 000 человек по всему миру.До при она руководила