Потерей слуха обернулась пластическая операция для
московской певицы Елены Демидовой. Артистку мучают боли, она практически стала
инвалидом.
Потерей слуха обернулась пластическая операция для
московской певицы Елены Демидовой. Артистку мучают боли, она практически стала
инвалидом.
Певица решила сделать подтяжку лица и обратилась в дорогую и
престижную клинику на Новом Арбате. Назначили пластическую операцию, которую проводил хирург
– кандидат медицинских наук.
По словам Елены, во время операции она услышала хлопок.
Однако боли не почувствовала, поскольку была под анестезией. Однако вскоре
действие обезболивающих препаратов прошло и начались мучения.
Певица не могла даже дотронуться до уха – ее как будто било
током. Хирург сказал, что после пластики так и должно быть. Но через пару месяцев боли не
прекратились. Вдобавок певица стала глохнуть.
Елена обратилась в районную поликлинику, ее отправили на МРТ.
Выяснилось, что у артистки в результате прокол подъязычного нерва и слюнных желез. Как
сообщает телеграм-канал Mash,
Демидова потратила на лечение и реабилитацию 650 тысяч рублей, а результат
неудачной пластики все еще сказывается. Певица уверена: хирург еще во время
операции понял, что что-то пошло не так.
Не так давно сообщалось, что американская певица Мадонна пустилась в эксперименты со своей внешностью и решилась на . В частности, фанаты бурно обсуждали снимок из нью-йоркского бара, где звезда спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резко увеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – она сделала пластику ягодиц.