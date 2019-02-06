Потерей слуха обернулась пластическая операция для московской певицы Елены Демидовой. Артистку мучают боли, она практически стала инвалидом.

Потерей слуха обернулась пластическая операция длямосковской певицы Елены Демидовой. Артистку мучают боли, она практически сталаинвалидом.Певица решила сделать подтяжку лица и обратилась в дорогую ипрестижную клинику на Новом Арбате. Назначили пластическую операцию, которую проводил хирург– кандидат медицинских наук.По словам Елены, во время операции она услышала хлопок.Однако боли не почувствовала, поскольку была под анестезией. Однако вскоредействие обезболивающих препаратов прошло и начались мучения.Певица не могла даже дотронуться до уха – ее как будто билотоком. Хирург сказал, что после пластики так и должно быть. Но через пару месяцев боли непрекратились. Вдобавок певица стала глохнуть.Елена обратилась в районную поликлинику, ее отправили на МРТ.Выяснилось, что у артистки в результате прокол подъязычного нерва и слюнных желез. Каксообщает телеграм-канал Mash,Демидова потратила на лечение и реабилитацию 650 тысяч рублей, а результатнеудачной пластики все еще сказывается. Певица уверена: хирург еще во времяоперации понял, что что-то пошло не так.Не так давно сообщалось, что американская певица Мадонна пустилась в эксперименты со своей внешностью и решилась на . В частности, фанаты бурно обсуждали снимок из нью-йоркского бара, где звезда спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резко увеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – она сделала пластику ягодиц.