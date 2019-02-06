Московский дворец Мегаспорт примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования пройдут с 27 февраля по 3 марта.

Московский дворец "Мегаспорт" примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования пройдут с 27 февраля по 3 марта.Россию на клубном чемпионате мира представят два коллектива. Это обладатель титула московский "Локомотив", а также дебютант соревнований столичный "Спартак". Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. Ранее все соревнования проходили на территории Бразилии.Исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско сообщил, что его организация впервые решила вывести турнир за пределы Бразилии. "Когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия — наилучшее место из всех", — приводит слова Куско ТАСС.