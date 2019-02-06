Семья готова внести залог за спортсмена в размере
10 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Тверского суда
Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Александру
и Кириллу Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву до 8 апреля.
Семья готова внести залог за спортсмена в размере
10 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Тверского суда
Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Александру
и Кириллу Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву до 8 апреля.
Адвокаты предоставили справку о состоянии здоровья нападающего "Зенита", а
также документы из ВТБ. В последних указана
сумма на счету матери футболиста – 10,42 миллиона рублей.
Защитники Кокорина попросили суд
установить залог за него в размере 10 миллионов, передает телеканал . Также были представлены свидетельство регистрации права на квартиру в столице
и заключение врачей об операции на коленном суставе, которую перенес футболист.
Об отсутствии необходимости содержать Александра
Кокорина под стражей говорится в обращении представителей Российского
футбольного союза. Также защитат ходатайствует
перед судом изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест,
сообщает Ранее адвокат Тимур Маршани заявил, что появление
открытого покаянного письма Кокорина вряд ли окажет существенное влияние
на ход судебного разбирательства.
Напомним,
в отношении Александра и Павла Мамаева возбуждены два уголовных дела из-за
драк в центре Москвы в октябре 2018
года. Если суд признает футболистов виновными хотя бы по первой статье, им
грозит до семи лет тюрьмы.