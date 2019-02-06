Семья готова внести залог за спортсмена в размере 10 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Тверского суда Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Александру и Кириллу Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву до 8 апреля.

Семья готова внести залог за спортсмена в размере10 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Тверского судаМосквы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Александруи Кириллу Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву до 8 апреля.Адвокаты предоставили справку о состоянии здоровья нападающего "Зенита", атакже документы из ВТБ. В последних указанасумма на счету матери футболиста – 10,42 миллиона рублей.Защитники Кокорина попросили судустановить залог за него в размере 10 миллионов, передает телеканал . Также были представлены свидетельство регистрации права на квартиру в столицеи заключение врачей об операции на коленном суставе, которую перенес футболист.Об отсутствии необходимости содержать АлександраКокорина под стражей говорится в обращении представителей Российскогофутбольного союза. Также защитат ходатайствуетперед судом изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест,сообщает Ранее адвокат Тимур Маршани заявил, что появлениеоткрытого покаянного письма Кокорина вряд ли окажет существенное влияниена ход судебного разбирательства.Напомним,в отношении Александра и Павла Мамаева возбуждены два уголовных дела из-задрак в центре Москвы в октябре 2018года. Если суд признает футболистов виновными хотя бы по первой статье, имгрозит до семи лет тюрьмы.