Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретом
омоложения. Звезда сериала Универ выложила снимок из кабинета косметолога,
на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.
Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретом
омоложения. Звезда сериала "Универ" выложила снимок из кабинета косметолога,
на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.
Что за процедуру прошла – поклонники так и не
выяснили. Да и не до этого было: под фотографией в Instagram разгорелся ожесточенный
диспут.
"А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь
младенцев!", – подписала фото Настасья. Однако юмор актрисы оценили не
все.
Любители черного юмора комментировали публикацию охотно.
"Что с тобой? Это какой-то магический обряд?", "Клубника скорее
всего. Настя, здоровья вам", "Кровь молодых мальчиков", "Кровь
хэйтеров", – шутили фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Негативных комментариев под постом тоже появилось немало.
"Дьявольская шутка. Господь тоже слышит! Так нельзя шутить", "Нормальный
человек не будет смеяться над такой "шуткой"... смеяться над таким ,
оскорбляет интеллект нормального человека!", "Женщине, которая стала
мамой, никогда такие мысли в голову не придут...Ваши шутки про мам и детей
неадекватные", – набросились на Самбурскую моралисты.
В итоге подписчики разделились на два лагеря и
продолжили выяснять допустимость Настасьиного юмора. В ход пошли оскорбления, в
том числе и нецензурные. А Самбурская так и не раскрыла фанатам секрет своей
молодости.