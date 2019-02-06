Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретом омоложения. Звезда сериала Универ выложила снимок из кабинета косметолога, на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.

Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретомомоложения. Звезда сериала "Универ" выложила снимок из кабинета косметолога,на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.Что за процедуру прошла – поклонники так и невыяснили. Да и не до этого было: под фотографией в Instagram разгорелся ожесточенныйдиспут."А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровьмладенцев!", – подписала фото Настасья. Однако юмор актрисы оценили невсе.Любители черного юмора комментировали публикацию охотно."Что с тобой? Это какой-то магический обряд?", "Клубника скореевсего. Настя, здоровья вам", "Кровь молодых мальчиков", "Кровьхэйтеров", – шутили фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Негативных комментариев под постом тоже появилось немало."Дьявольская шутка. Господь тоже слышит! Так нельзя шутить", "Нормальныйчеловек не будет смеяться над такой "шуткой"... смеяться над таким ,оскорбляет интеллект нормального человека!", "Женщине, которая сталамамой, никогда такие мысли в голову не придут...Ваши шутки про мам и детейнеадекватные", – набросились на Самбурскую моралисты.В итоге подписчики разделились на два лагеря ипродолжили выяснять допустимость Настасьиного юмора. В ход пошли оскорбления, втом числе и нецензурные. А Самбурская так и не раскрыла фанатам секрет своеймолодости.