Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить Марсель еще до окончания сезона. Руководство клуба недовольно работой Руди Гарсия и ищет ему замену.

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Марсель" еще до окончания сезона. Руководство клуба недовольно работой Руди Гарсия и ищет ему замену.В текущем сезоне "Марсель" занимает седьмое место в Лиге 1 и рискует не попасть в еврокубки. Подобное положение де не устраивает руководство клуба. Если Руди Гарсия не исправит ситуацию, то он будет отправлен в отставку.В качестве потенциального преемника рассматривается бывший тренер сборной Франции, "Бордо" и "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан, выступавший за "Марсель" в бытность футболистом. Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро уже провел переговоры с Бланом и заручился его предварительным согласием.