За последние два года в России отремонтированы 11 тысяч километров дорог и улиц, проведена большая работа по уменьшению аварийности транспорта. Об этом на правительственном часе в Госдуме в среду, 6 февраля, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. Руководитель ведомства отчитался перед нижней палатой о выполнении приоритетного проекта Безопасные и качественные дороги и о мерах по реализации нацпроекта в этой отрасли.

Запоследние два года в России отремонтированы 11 тысяч километров дорог иулиц, проведена большая работа по уменьшению аварийности транспорта. Обэтом на правительственном часе в Госдуме в среду, 6 февраля, рассказалглава Минтранса Евгений Дитрих. Руководитель ведомства отчитался переднижней палатой о выполнении приоритетного проекта "Безопасные икачественные дороги" и о мерах по реализации нацпроекта в этой отрасли.УсилияМинтранса были сосредоточены на территории 38 крупнейших городскихагломераций, где живут более 40 миллионов человек. В 2016 году общаядорожная сеть в них составляла 50 тысяч километров, однако нормамсоответствовали лишь 40% дорог, имелось более 2,8 тысячи точекконцентрации дорожно-транспортных происшествий, рассказал Дитрих.Поего словам, за прошедшие два года из федерального бюджета регионам нарешение дорожных проблем выделили более 60 миллиардов рублей. На этисредства приведены в порядок более 11 тысяч километров дорог и улиц,уложено 113 миллионов квадратных метров асфальто-бетонного покрытия. В итоге доля дорог в нормативном состоянии составила 62,5%, отметил министр транспорта.Многоесделано и для повышения безопасности на трассах. "Выполнены работы поинженерному устройству дорог и улиц, установлено более 3000 светофоров,60 тысяч дорожных знаков, что позволило ликвидировать более половинымест концентрации ДТП", – рассказал Дитрих.Добитьсятаких результатов удалось в том числе благодаря налаженной коммуникациис исполнителями и органами власти. Глава ведомства отметил, что каждуюнеделю проводились селекторные совещания.Большоевнимание уделялось и общественному контролю. "Фактически впервые вРоссии официальной приемной для обращения граждан стала социальнаясеть", – сказал руководитель Минтранса.Амбициозныецели ведомство ставит и на текущий год. К 38 агломерациям добавили всерегиональные столицы и города с населением более 200 тысяч человек.Таким образом, сейчас в нацпроекте "Безопасные и качественныеавтомобильные дороги" участвуют 104 городские агломерации, рассказалчиновник.Поего словам, к 2024 году в нормативном состоянии будут 85% улиц и дорог вэтих городах, планируется снизить смертность в ДТП в 3,5 раза. В нормубудут приведены также дороги регионального и межмуниципального значения,рассказал Дитрих."Такой масштабной реконструкции страна еще невидела", – подчеркнул министр.После выступления главы Минтранса парламентарии задали интересующие их вопросы. Так, депутат от КПРФ Вера Ганзя попросила министра рассказать об обновлении автобусного парка и строительстве метро.Дитрихотметил, что на модернизацию автопарка в 20 агломерациях направляютсясерьезные средства, что позволит закупить современные автобусы. Говоря оподземке, министр напомнил, что в некоторых городах до сих пор стоятнедостроенные объекты метрополитена, на завершение которых требуютсяколоссальные средства. По его словам, вопрос нужно обсуждать с Минфином.свою очередь, член фракции ЛДПР Сергей Маринин поинтересовалсявероятностью отмены транспортного налога. Дитрих напомнил, что этот сборявляется существенной прибавкой к сумме дорожных фондов субъектовФедерации. "Говоря о его отмене, необходимо не забывать об источникахпополнения региональных дорожных фондов", – сказал чиновник.Поднималидепутаты и проблему аварийных мостов. В частности, речь зашла оразработке специальной программы по помощи регионам в ремонте ветхихпереездов. По словам Дитриха, в рамках рацпроекта предусмотрено строительство новых мостов и реконструкция существующих.Для некоторых регионов России транспортная доступность является одной из важнейших проблем. Так, представитель Якутии Федот Тумусовпредложил Минтрансу расширить перечень авиационных перевозок длярайонов Крайнего Севера. Дитрих отметил, что в ближайшее время будетсоставлена дорожная карта, которая упростит для малой авиации требованияк коммерческим перевозкам.Напомним,в прошлый раз в рамках правительственного часа перед депутатамивыступал министр строительства . Руководитель ведомстварассказал о развитии жилищного строительства и городской среды,изменениях в законодательстве и переходе на эскроу-счета, а также состоянии ипотечного рынка.