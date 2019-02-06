Капитан и нападающий Вашингтон Кэпиталз стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. Александр Овечкин навсегда вписал себя в историю мирового хоккея.

Капитан инападающий "Вашингтон Кэпиталз" стал самым результативным российским игроком вистории НХЛ. Александр Овечкин навсегда вписал себя в историю мирового хоккея.За время выступления в Национальнойхоккейной лиге россиянин набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах, передает . Овечкин отметился голевой передачей в матче с"Ванкувером".На счету спортсмена и снайперский, и бомбардирский рекорд. 3 февраля "Вашингтон Кэпиталз" уступил "БостонБрюинз" в матче регулярного чемпионата заокеанской лиги.Об успехах высказался главный тренер московского"Динамо" Владимира Крикунов, в составе которого выступал хоккеист. Поего словам, нападающий вовремя уехал в НХЛ. Кроме того, по мнению Крикунова,успехи Овечкина в лиге не являются случайными.Тренер отметил, что Александр – прирожденный бомбардир, готовыйтренироваться с утра до вечера. "Сколько бы мы ни работали, он все время оставалсяи работал еще. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми такихрезультатов", – цитирует специалиста ТАСС.Напомним,в конце января Александр повторил рекорд лучшего российскогобомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова.Россиянин забросил шайбу в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", набрал 1179-е очкоза свою карьеру.Отметим, за "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин выступает с 2005 года. В прошлом сезонероссиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.