Капитан и
нападающий Вашингтон Кэпиталз стал самым результативным российским игроком в
истории НХЛ. Александр Овечкин навсегда вписал себя в историю мирового хоккея.
Капитан и
нападающий "Вашингтон Кэпиталз" стал самым результативным российским игроком в
истории НХЛ. Александр Овечкин навсегда вписал себя в историю мирового хоккея.
За время выступления в Национальной
хоккейной лиге россиянин набрал 1180 очков в регулярных чемпионатах, передает . Овечкин отметился голевой передачей в матче с
"Ванкувером".
На счету спортсмена и снайперский, и бомбардирский рекорд. 3 февраля "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Бостон
Брюинз" в матче регулярного чемпионата заокеанской лиги.
Об успехах высказался главный тренер московского
"Динамо" Владимира Крикунов, в составе которого выступал хоккеист. По
его словам, нападающий вовремя уехал в НХЛ. Кроме того, по мнению Крикунова,
успехи Овечкина в лиге не являются случайными.
Тренер отметил, что Александр – прирожденный бомбардир, готовый
тренироваться с утра до вечера. "Сколько бы мы ни работали, он все время оставался
и работал еще. Талант и огромное трудолюбие являются слагаемыми таких
результатов", – цитирует специалиста ТАСС.
Напомним,
в конце января Александр повторил рекорд лучшего российского
бомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова.
Россиянин забросил шайбу в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", набрал 1179-е очко
за свою карьеру.
Отметим, за "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне
россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.